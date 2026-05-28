Γιάννης Μποσταντζόγλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Του έκανε καλό που ταπεινώθηκε, όπως και στην κοινωνία

«Είναι προς τιμήν του Δημήτρη Φιλιππίδη που το λέει αυτό, είναι ένα ευαίσθητο παιδί», είπε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου και αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον γιο του, Δημήτρη Φιλιππίδη.

«Δεν είδα την ταινία “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή”, έτυχε! Δεν βγαίνω πολύ έξω, αποφεύγω πρεμιέρες, αποφεύγω συνεντεύξεις όσο μπορώ. Θέλω να είμαι απ’ έξω, παρατηρητής», είπε αρχικά ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε στη συνέχεια: «Έκανε καλό στον Πέτρο Φιλιππίδη που ταπεινώθηκε ή έκανε καλό στην κοινωνία; Και τα δύο….

Είναι προς τιμήν του Δημήτρη Φιλιππίδη που το λέει, είναι ένα ευαίσθητο παιδί απ’ ότι ξέρω. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με μένα, ποια θα ήταν η θέση του γιου μου και της κόρης μου; Δύσκολη οπωσδήποτε».

