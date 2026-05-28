Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ο Τραμπ δεν το έχει υπογράψει

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όμως παρά τη συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματευτών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση.

Σύμφωνα με δήλωση αμερικανικών πηγών, που επικαλείται το Axios και επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επιθυμεί να εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν αποφασίσει αν θα υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο πρόεδρος ζήτησε λίγες ημέρες προκειμένου να σταθμίσει τα δεδομένα και να καταλήξει στην τελική του απόφαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το τέλος του πολέμου είναι «κοντά», όμως την Τετάρτη είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν είναι ακόμη ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν συζητά τη χαλάρωση των κυρώσεων, ένα από τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης.

Ο Ισάκ Νταρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.