Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το break κόντρα στον Παναθηναϊκό στο T-Center αλλά ηττήθηκε στην παράταση

Παρά την αγωνιστική απραξία τριών εβδομάδων, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο T-Center, στον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος» οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και εν τέλει λύγισε με 114-102. Σπουδαία εμφάνιση από τους Πάτρικ Μπέβερλι και Μπεν Μουρ, που αμφότεροι πραγματοποίησε double-double. Παράλληλα, φωνάζει (και δίκαια) για κάποιες φάσεις στη διάρκεια του αγώνα.

Με δύο τρίποντα από Όσμαν και Γκραντ, ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ (6-4, 8:03), αλλά ο Μουρ μπήξε εξαιρετικά στο παιχνίδι και βοηθούσε τον ΠΑΟΚ να μείνει κοντά στο σκορ (14-13, 3:58). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο «Δικέφαλος» ανέβασε στροφές και προηγήθηκε για πρώτη φορά με έξι (15-21, 2:10). Ο Παναθηναϊκός απάντησε, προηγήθηκε εκ νέου με τον Τολιόπουλο αλλά οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τρίποντο του Ιατρίδη στην εκπνοή της περιόδου (23-24).

Οι ομάδες συμβάδιζαν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Μουρ να συνεχίζει τις… υψηλές πτήσεις, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα (36-38 ,4:25). Ο Αμερικανός μέχρι εκείνο το σημείο, είχε ήδη 11 πόντους και 2 ριμπάουντ συνεχίζοντας με κεκτημένη ταχύτητα μετά την ανανέωσή του! Έπειτα, μπήκαν και άλλοι παίκτες στην εξίσωση, όπως ο Μπέβερλι, που έκανε πολύ καλή δουλειά (8π, 6 ασίστ), και έτσι ο εξαιρετικός στο πρώτο εικοσάλεπτο ΠΑΟΚ, έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (45-50).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο, και προηγήθηκε, με τρίποντο του Μέλβιν, για πρώτη φορά με οκτώ (47-55, 8:50). Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και η διαφορά μειώθηκε στον πόντο (62-63, 5:45). Παρά το γεγονός ότι το «Τριφύλλι» έφτασε στο +4 (77-73, 00:30) οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν τον τρόπο να μένουν μέσα στο παιχνίδι και έκλεισαν την περίοδο στο -2 (77-75).

Στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, ο ΠΑΟΚ… εμφάνισε εμφανή σημάδια κόπωσης, με εύκολα χαμένα καλάθια, ενώ από την άλλη πλευρά ο Όσμαν πήρε γκολ-φάουλ για το +8 (83-75, 9:05). Ο «Δικέφαλος» πάντως επέστρεψε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Περσίδη (86-84, 7:20). Ο Ναν έκανε ένα προσωπικό σερί και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (95-84, 5:08). Εκεί που όλοι νόμιζαν ότι ο ΠΑΟΚ θα… παραδοθεί, η ομάδα του Μπούτσκου απέδειξε για ακόμα μια φορά τα ψυχικά της αποθέματα επιστρέφοντας στο παιχνίδι (95-91, 3:20)! Ο «Δικέφαλος» μετέτρεψε το ματς σε ροντέο, ισοφαρίζοντας με τον Ταϊρί (96-96, 00:15) και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση!

Εκεί, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και με μπροστάρη τον Σλούκα αποκόμισαν μια σημαντική διαφορά (104-96, 3:28). Ο εξαιρετικός Μπέβερλι επιχείρησε να βάλει ξανά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι (106-100, 2:30). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν ψυχραιμία και καθαρό μυαλό και έφτασαν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα : 23-24, 45-50, 77-75, 96-96, 114-102 παράταση

