Τζέι Ντι Βανς: ΗΠΑ και Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη “πρόοδο” στη διαπραγμάτευση
THESTIVAL TEAM
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.
«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονη που πουλούσε “μαϊμού” ρούχα σε λαϊκή αγορά
- Κατερίνα Λιόλιου: Η on camera συγγνώμη του συντρόφου της, η ιστορία του “Νοικιάστηκε” και οι οπαδοί της… ΑΕΚ
- Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσπάθησαν να κλέψουν από ανήλικο χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Δύο συλλήψεις