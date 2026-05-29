Στ. Πέτσας: Η Κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παραίτηση της κ. Κοβέσι μετά την Έκθεση Τυχεροπούλου

«Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέσι παρά το γεγονός ότι λήγει η θητεία της πολύ σύντομα» τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την «έκθεση Τυχεροπούλου», η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Καταρχάς, εγώ, όπως ξέρετε, δεν υπερψήφισα τις άρσεις ασυλίας. Απείχα από την αρχή της ψηφοφορίας γιατί η θέση μου ήταν στηριγμένη στη δική μου πληροφόρηση, ως όφειλα ως βουλευτής να αναζητήσω πληροφόρηση και γι’ αυτό το λόγο είχα πει ότι ήταν πολύ πρόχειρη όλη αυτή η υπόθεση.

Εγώ θεωρώ, για να απαντήσω αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον, είναι ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέσι παρά το γεγονός ότι λήγει η θητεία της, πολύ σύντομα.

Ακόμη και αν λήγει η θητεία της πολύ σύντομα πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί; Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα, την κ. Τυχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει τη πραγματογνωμοσύνη, η οποία παραδόθηκε απ’ ό,τι κατάλαβα 18 Μαΐου και αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά τις άρσεις της ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών στην ελληνική Βουλή και δεν περιμένει.

Όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά της. Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Ερωτηθείς εάν έπρεπε να είχε σταλεί η Έκθεση στη Βουλή πριν την συζήτηση και ψηφοφορία για την Προανακριτική στις 21 του μήνα, είπε «θεωρώ ναι και αυτό ήταν τραγικό λάθος, εφόσον είχε στα χέρια της και ήξερε ότι είχε προγραμματιστεί τρεις ημέρες αργότερα η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή δύο ανθρώπων, όπως του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, για την οποία, το ίδιο το πόρισμα λέει ότι δεν υπήρξε μηδέν ζημία, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να υπάρξει απιστία, να υπάρξει αδίκημα. Λοιπόν, θα έπρεπε φυσικά να το είχε κάνει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθεί» συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας.

«Είναι παρέμβαση τεράστια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όποιον και να ρωτήσετε σήμερα έξω, πιστεύει ότι κάτι κακό έχουν κάνει αυτοί οι συνάδελφοι βουλευτές. Δεν πρόκειται να τους αλλάξει κανείς τη γνώμη επειδή ήρθε τώρα ένα πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου και όταν θα έρθει η ώρα είτε να συζητηθούν οι υποθέσεις τους είτε να κριθούν στην ουσία τους, θα είναι πολύ αργά και θα έχει μείνει η ρετσινιά σε αυτούς τους συναδέλφους. Έχει παραβιαστεί κάθε έννοια αναλογικότητας που εγώ τουλάχιστον πιστεύω και να σας πω και τη σκέψη μου, την οποία την έχω μοιραστεί και με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει η σχετική μνεία και στην αναθεώρηση του Συντάγματος στα αντίστοιχα άρθρα, νομίζω το 61, 62, θα δούμε ποιο είναι το κατάλληλο άρθρο και στον Κανονισμό της Βουλής, ώστε να μπορεί να αναπέμπεται δικογραφία που δεν είναι πλήρης. Για βουλευτές και όχι για υπουργούς.

Νομίζω ότι ήταν πολύ πρόχειρο. Το βλέπαμε όλοι ότι ήταν πρόχειρο, ακόμα και δημοσιογράφοι, εσείς που εκφέρετε δημόσιο λόγο όλη μέρα το βλέπατε, ήταν πρόχειρο. Δεν είχατε όμως ένα εργαλείο στα χέρια σας για να μπορείτε να πείτε, για καθίστε ρε παιδιά να το ξαναδούμε ψύχραιμα. Και νομίζω πραγματικά είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις πάρουμε για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αλλά τουλάχιστον να μην διαπομπεύονται άδικα άνθρωποι» τόνισε.

Σχετικά με τα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Πέτσας σχολίασε πως ήταν αναμενόμενο λέγοντας ότι «έπρεπε κάποια στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά όλες αυτές οι κυοφορίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς με το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και της κ. Καρυστιανού που έχει επιλέξει να ακολουθήσει μια πολιτική πορεία».

«Νομίζω, καλό θα είναι να αποτυπωθούν τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις αυτής της περιόδου, ώστε να είναι μια πιο καθαρή εικόνα για το πολιτικό φάσμα. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο αυτά κόμματα που δημιουργήθηκαν θα προκαλέσουν «μεγάλη αναταραχή» όπως είπατε, δεν ξέρω αν θα είναι «υπέροχη η κατάσταση» στην Κεντροαριστερά, σίγουρα με το ΠΑΣΟΚ να συμπιέζεται πιστεύω εγώ αρκετά, αλλά και τα κόμματα της πιο λαϊκίστικης δεξιάς όπως του κυρίου Βελόπουλου ή ενδεχομένως άλλα μορφώματα όπως της κυρίας Λατινοπούλου, αλλά και τα αλλοπρόσαλλα, ας μου επιτραπεί, προσωποκεντρικά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτά θα πιεστούν. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε εμείς. (…)

Αυτό που θα μας επηρεάσει εμάς σίγουρα είναι το πώς αντιδρούμε σε όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ο κόσμος από τα νέα πολιτικά κόμματα, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Πριν πάω στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε, θέλω να πω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να δείχνει μια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία, την οποία είχε κατακτήσει το ‘19 και το ‘23 με μεγάλα ποσοστά, αλλάείναι πιο πιθανό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να συσπειρώσει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους της μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, παρά στο προηγούμενο πολιτικό κενό.

Γιατί, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θυμάται την καταστροφική διακυβέρνηση ’15 -‘19 του κυρίου Τσίπρα, νιώθει να απειλείται από το γεγονός ότι δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να συσπειρώσει γύρω του δυνάμεις ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου τον οποίο θεωρούν ότι τους ζημίωσε σημαντικά και τους ίδιους προσωπικά με τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη αλλά και την πατρίδα ενδεχομένως φέρνοντάς την πίσω. Άρα μας ευνοεί αυτή η φωτογραφία της στιγμής, να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κόσμο που ανοίγει τα αυτιά του γιατί νιώθει ότι απειλείται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο.

Το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η κρίση που εγώ βλέπω ότι υπάρχει και τη βιώνουμε και εδώ, από τις συναντήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους μας Ισπανούς, είτε είναι γεωστρατηγική είτε είναι οικονομική, που οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και να καρπωθούν και το πολιτικό όφελος στο τέλος της ημέρας αν τα καταφέρουν» ανέφερε αναλυτικά ο κ. Πέτσας.

Ως προς το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να λάβει νέα μέτρα για να μετριάσει τις οικονομικές συνέπειες στα ελληνικά νοικοκυριά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πέτσας εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι πρέπει να ξεδιπλώνονται με σύνεση. «Καλά έκανε η κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε δύο πακέτα στήριξης μέχρι στιγμής, αλλά να είμαστε καθαροί και προς εσάς και προς όσους μας ακούνε, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και χρειάζονται και μόνιμα οριζόντια μέτρα, όχι μόνο προσωρινά, γιατί η διαταραχή στην αγορά ενέργειας θα μας συνοδεύει για πάρα πολύ καιρό, ίσως και δύο χρόνια. Επομένως, εγώ έχω ταχθεί για τα μόνιμα μέτρα τα οποία εξυπηρετούν και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ένα κόμμα που μειώνει τους φόρους. Έχω προτείνει να μειωθούν και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, για παράδειγμα» είπε καταλήγοντας.