Ρουμανία: Persona non grata ο Ρώσος πρόξενος μετά την πτώση ρωσικού drone, κλείνει το προξενείο – Αντίποινα προαναγγέλλει η Ζαχάροβα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πτώση ρωσικού drone σε ρουμανικό έδαφος και συγκεκριμένα σε πολυκατοικία της πόλης Γκαλάτσι, που πέρα από τις υλικές ζημιές προκάλεσε και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.2026), ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας (CSAT) ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό. «Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια», τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος.

Ο Νταν ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρουμανία κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνστάντζα και αποφάσισε το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στην πόλη.

«Γνωρίζουμε τη διαδρομή του drone»

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ως ρωσικό Geran-2, το οποίο είχε απογειωθεί από ρωσικό έδαφος.

«Γνωρίζουμε τη διαδρομή του, γνωρίζουμε από ποιες περιοχές της Ουκρανίας πέρασε και γνωρίζουμε πού εισήλθε στη Ρουμανία. Ήταν μέρος ενός σμήνους 43 ρωσικών drones, εκ των οποίων μόνο ένα έφτασε σε ρουμανικό έδαφος», δήλωσε.
Παράλληλα, επέκρινε «την ανευθυνότητα ορισμένων Ρουμάνων πολιτικών και διαμορφωτών κοινής γνώμης», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη Ρωσία για το περιστατικό.

Στην αντεπίθεση η Ρωσία

Η Ρωσία προανήγγειλε από την πλευρά της αντίποινα μετά την απόφαση της Ρουμανίας να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να κλείσει το ρωσικό Γενικό Προξενείο στην Κωνστάντζα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο ρωσικό Tass ότι η Μόσχα θα απαντήσει σύντομα στις ενέργειες του Βουκουρεστίου.

«Τα αντίποινα σε σχέση με την κήρυξη του Ρώσου προξένου ως persona non grata και το κλείσιμο του γενικού προξενείου δεν θα αργήσουν να έρθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

