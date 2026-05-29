Αττικόν: Σε ύφεση ο νοροϊός, 5 νέα κρούσματα σε 3 ημέρες – Τι αναφέρει ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων

Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει διαταραχθεί η λειτουργία του, αλλά και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες που θα βρεθούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως εξήγησε, αν και αρχικά καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων», έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά τη λήψη μέτρων. «Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», τόνισε.

Καθησυχαστικός για την σοβαρότητα

Επίσης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σοβαρότητα της νόσου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε και πρόσθεσε ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως μία έως δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στη μετάδοση, εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», κατέληξε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικόν.

Νοσοκομείο Αττικόν

