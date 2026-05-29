Θρασκιά: Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα πλήττουν τον τουρισμό και την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις πολύωρες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας και τις επιπτώσεις τους στον τουρισμό και την τοπική οικονομία κατέθεσε η Ράνια Θρασκιά, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τουρισμού

Ανάπτυξης

Θέμα: «Πολύωρες καθυστερήσεις στα σύνορα πλήττουν τον τουρισμό και την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας»

Η κατάσταση στους μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας είναι πλέον ανησυχητική, με εικόνες χάους να καταγράφονται καθημερινά. Σύμφωνα με αναφορές, οι ουρές οχημάτων φτάνουν και ξεπερνούν τα 2 και 3 χιλιόμετρα, ιδιαίτερα στους Ευζώνους και στους Κήπους Έβρου, λίγο πριν την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής στα οδικά σύνορα συνδέονται με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) για πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν την ιθαγένεια χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολύωρες καθυστερήσεις προκαλούν έντονη αναστάτωση και εκνευρισμό στους ταξιδιώτες, ενώ λειτουργούν και αποτρεπτικά για την επίσκεψή τους στη χώρα μας. Χαρακτηριστικές είναι οι δημόσιες παρεμβάσεις εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου και της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κάνουν λόγο για «τριτοκοσμική κατάσταση» στα οδικά μας σύνορα.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί προκαλούν έντονο προβληματισμό ως προς την επάρκεια προσωπικού, τον τεχνικό εξοπλισμό και τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, και ενδέχεται να δημιουργήσουν μόνιμες εικόνες συμφόρησης με σοβαρές επιπτώσεις για τον τουρισμό και την αγορά της Θεσσαλονίκης, καθώς και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη διέλευση προσώπων και οχημάτων από τις πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας, ιδίως σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Επειδή η εικόνα συμφόρησης στα σύνορα της χώρας πλήττει τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, επηρεάζει την τοπική οικονομία και προκαλεί έντονη ανησυχία στους παραγωγικούς και τουριστικούς φορείς της περιοχής.

Επειδή η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και η στελέχωση αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να απορροφήσουν την πίεση του νέου πρωτοκόλλου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή των μεγάλων καθυστερήσεων στους μεθοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

Προτίθενται να ενισχύσουν το προσωπικό και τις υποδομές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των ταξιδιωτών; Αν ναι, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία;

Υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής και στο πλαίσιο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο;