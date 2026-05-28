Κομισιόν κατά της Τουρκίας γιατί αποκλείει την Κύπρο από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις εν όψει της φετινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP31) στην Αττάλεια τον Νοέμβριο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συμπεριφορά της Άγκυρας «απαράδεκτη».



Το Poilitico ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει αποκλείσει την Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες.



Η Άγκυρα αρνείται ή αγνοεί αιτήματα για διμερείς συναντήσεις που έχει στείλει η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία εκπροσωπεί επί του παρόντος και τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς ασκεί αυτό το εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης.



Ο επικεφαλής της Επιτροπής για το κλίμα, Γουόπκε Χέκστρα δήλωσε στο Politico την Πέμπτη ότι η συμπεριφορά της Άγκυρας είναι απαράδεκτη «και δεν θα τη δεχτούμε». Τόνισε δε ότι «είτε συνεργάζεστε με τις 27 χώρες, είτε με καμία».



«Αν επιδιώκετε να φιλοξενήσετε μια διεθνή εκδήλωση, αυτό υπερισχύει οποιωνδήποτε εθνικών ευαισθησιών μπορεί να έχετε», κατά τον Ευρωπαίο αξιωματούχο.



Υπενθυμίζεται ότι Τουρκία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Κύπρο.



Η Επιτροπή αναφέρθηκε στο ζήτημα και κατά τη συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη.



«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP31, δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Άννα-Κάισα Ιτκόνεν. «Η Τουρκία μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», είπε ακόμη.