MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν κατά της Τουρκίας γιατί αποκλείει την Κύπρο από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις εν όψει της φετινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP31) στην Αττάλεια τον Νοέμβριο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συμπεριφορά της Άγκυρας «απαράδεκτη».

Το Poilitico ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει αποκλείσει την Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Άγκυρα αρνείται ή αγνοεί αιτήματα για διμερείς συναντήσεις που έχει στείλει η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία εκπροσωπεί επί του παρόντος και τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς ασκεί αυτό το εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής για το κλίμα, Γουόπκε Χέκστρα δήλωσε στο Politico την Πέμπτη ότι η συμπεριφορά της Άγκυρας είναι απαράδεκτη «και δεν θα τη δεχτούμε». Τόνισε δε ότι «είτε συνεργάζεστε με τις 27 χώρες, είτε με καμία».

«Αν επιδιώκετε να φιλοξενήσετε μια διεθνή εκδήλωση, αυτό υπερισχύει οποιωνδήποτε εθνικών ευαισθησιών μπορεί να έχετε», κατά τον Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Υπενθυμίζεται ότι Τουρκία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Κύπρο.

Η Επιτροπή αναφέρθηκε στο ζήτημα και κατά τη συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP31, δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Άννα-Κάισα Ιτκόνεν. «Η Τουρκία μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», είπε ακόμη.

Κομισιόν Κύπρος ΟΗΕ Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Γιώργος Κουβαράς: Συζητάμε με την ΕΡΤ για το αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Συναγερμός στο “Αττικόν” για έξαρση νοροϊού – Τουλάχιστον 25 κρούσματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Το κόστος του Flyover θα αγγίξει το 1,6 δις ευρώ και όχι τα 470 εκατ. που προβάλλεται επικοινωνιακά – Έμμεση παραδοχή από Ταχιάο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας: Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό μετά από τρεις εβδομάδες – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Η Σάκκαρη νίκησε με επική ανατροπή τη Λιού και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες