Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Εννέα νέες προσκλήσεις μέσω του ΕΣΠΑ

Εξαιρετική και εντός χρονοδιαγραμμάτων είναι η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ κατά τη διάρκεια της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021 – 2027.

Το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση, που έχει υπάρξει στην περιοχή, με ύψος δεσμεύσεων 1,44 δισ. ευρώ και η πορεία υλοποίησής του είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο υλοποίησης όλων των Περιφερειακών Προγραμμάτων της χώρας και έχει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι εννέα νέες προσκλήσεις για έργα και δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, ύψους 107,25 εκ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων τον Αύγουστο του 2026.

Όπως τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία της η κ. Αηδονά, που προήδρευσε της Συνεδρίασης, «η πρόοδος του Προγράμματος είναι εξαιρετική. Οι εντάξεις των πράξεων έχουν φθάσει σε 1,35 δισ. Ευρώ, ενώ οι συμβάσεις στα 800 εκ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί σε ενταγμένες πράξεις και ότι το 56% των δεσμεύσεων έχει μεταφραστεί και σε συμβάσεις υλοποίησης. Καταγράφεται άρα με σιγουριά ότι το Πρόγραμμα στα επόμενα τρία χρόνια, θα υλοποιηθεί στο σύνολό του. Και πως γι’ ακόμα μια φορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των συμπολιτών μας και όλων των τοπικών κοινωνιών».

Η Περιφερειάρχης ανακοίνωσε μάλιστα ότι είναι προς έκδοση νέες προσκλήσεις ύψους 107,25 εκ. ευρώ και υπογράμμισε ότι «προχωράμε στην έγκριση των κριτηρίων ένταξης νέων προτεραιοτήτων, που προέκυψαν από την Αναθεώρηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο. Έτσι προχωράμε στην έκδοση πρόσκλησης της νέας προτεραιότητας για έργα υποδομών και για επενδύσεις για την ασφαλή χρήση υδάτων και στην έκδοση πρόσκλησης της νέας προτεραιότητας για την προώθηση κοινωνικής κατοικίας με ανακαίνιση διαμερισμάτων για Κοινωνική Στέγαση».

Αποτιμώντας τα οφέλη που ήδη προέκυψαν για τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας (ενταγμένες πράξεις), η κ. Αηδονά ανακοίνωσε τα εξής στοιχεία:

-556 επιχειρήσεις υποστηρίζονται χρηματοδοτικά

-180 επιχειρήσεις υποστηρίζονται για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς

-1.050 κατοικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά

-360.000 τ.μ. δημοσίων κτιρίων αναβαθμίζονται ενεργειακά

-86 χιλιόμετρα θωρακίζονται από πλημμυρικούς κινδύνους

-179.000 εκπαιδευόμενοι επωφελούνται από εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις

-1.882.000 ασθενείς επωφελούνται από εκσυγχρονισμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις

-49.894 παιδιά ωφελούνται από την ένταξη τους σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

-107.774 άτομα ωφελούνται από την συνέχιση των κοινωνικών δομών

-3.069 παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται.

«Αυτά τα αποτελέσματα, αποτελούν προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Προσπάθειας που εμπεριέχει τον ορθολογικό σχεδιασμό, τη συνεργασία, την εγρήγορση και κυρίως την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πνεύμα, που διακατέχει την Περιφέρεια για την υλοποίηση του Προγράμματος. Με πρωταγωνιστές του φορείς υλοποίησης, τους Δήμους, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, έχουμε διαμορφώσει ένα δίκτυο άριστης συνεργασίας και αλληλοκατανόησης τόσο των υπαρκτών δυσκολιών όσο και των αναγκαίων στόχων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας με ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξή τους, όπως φυσικά και σε όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής μας Αρχής που καθημερινά εργάζονται για να πετύχουμε όλα όσα πετύχαμε», σημείωσε η Περιφερειάρχης.

Αναφερόμενη στις πρώτες συζητήσεις για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2028 – 2034, τόνισε ότι «πάγια θέση όλων των Περιφερειών της χώρας είναι ότι, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική, στη χώρα μας θα πρέπει να υπάρξουν Περιφερειακά Προγράμματα και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Οι Περιφέρειες έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι μπορούμε και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και στη μετουσίωσή τους σε πολιτικές κρίσιμες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και η κατάκτηση αυτή θέλουμε να συνεχιστεί προς όφελος όλων των τοπικών μας κοινωνιών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου, η εξειδίκευση του Προγράμματος είναι σήμερα στο 98,4%, οι προσκλήσεις έχουν ανέλθει στο 119,6% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι εντάξεις έργων καλύπτουν το 94,3% του προϋπολογισμού, τα συμβασιοποιημένα έργα καλύπτουν το 55,6% και οι πληρωμές ανήλθαν στο 31,3%.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε η κ. Ωραιοπούλου, ότι συγκριτικά με την προηγούμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης βελτιώθηκαν όλοι οι δείκτες υλοποίησης του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η εξειδίκευση βελτιώθηκε σε ποσοστό 15,9%, οι προσκλήσεις κατά 14,9%, οι εντάξεις κατά 30,9%, οι συμβάσεις κατά 34% και οι πληρωμές κατά 45,5%.

Θεαματική είναι και η σύγκριση της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον μέσο όρο των Προγραμμάτων όλων των Περιφερειών της χώρας σε όλους τους δείκτες.

Το Στέλεχος της Μονάδας Α2 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων Χριστίνα Εδιππίδη ανακοίνωσε τις εννέα νέες προσκλήσεις που προγραμματίστηκαν να εκδοθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1.Ενεργειακές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης: 15 εκ. ευρώ.

2.Έργα υποδομών και επενδύσεις για την βιώσιμη διαχείριση, εξοικονόμηση και ασφαλή χρήση των υδάτων, τη διασφάλιση της επάρκειας και την ανάκαμψη του κύκλου νερού: 30 εκ. ευρώ.

3.Ανάπτυξη σύγχρονων, ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικών μονάδων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 25 εκ. ευρώ.

4.Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027: 14,2 εκ. ευρώ.

5.Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού: 10 εκ. ευρώ.

6.ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές – Ενοποιημένο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΕΚΕΚ) Θεσσαλονίκης: 6,75 εκ. ευρώ.

7.Οικολογικές / Πράσινες διαδρομές / Μονοπάτια που συνδέουν τον αστικό χώρο με οικότοπους και συστήματα του περιαστικού μέσα από ήπιες παρεμβάσεις και δραστηριότητες: 0,8 εκ. ευρώ.

8.Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων: 0,5 εκ. ευρώ.

9.Προώθηση της Κοινωνικής Κατοικίας στο πλαίσιο εφαρμογής της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης: 5 εκ. ευρώ.