Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 30 και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

  1. Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της 30ης Επαρχιακής οδού «Ρύσιο – Ταγαράδες- Αγία Παρασκευή- Σουρωτή – Βασιλικά», στην κατεύθυνση προς Βασιλικά, έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών καθημερινά στις 07:30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στο ύψος της 32ης οδού (στα γήπεδα τένις) με τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας προς τα Βασιλικά.
  2. Εργασίες αφαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων και αφισών επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και της οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας έως και την είσοδο Περαίας την Παρασκευή 29/5/2026 και τις ώρες 8:00-16:00, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (1) και την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (2),  ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

