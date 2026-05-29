ΠΑΟΚ: Ξεκούραση και προπόνηση πριν τον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι

Με τα χρονικά περιθώρια να είναι ελάχιστα και να πιέζουν ασφυκτικά, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που προλαβαίνει να κάνει ο ΠΑΟΚ ενόψει του δεύτερου αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (Σάββατο 30/5 στις 14:50).

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, λίγη ξεκούραση και προπόνηση, με έναν συνδυασμό της απαραίτητης αποκατάστασης και τεχνικών θεμάτων που είδε ο Παντελής Μπούτσκος και οι συνεργάτες του με τους παίκτες της ομάδας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε: «Η σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό έρχεται στο σπίτι μας, με ένα πολύ απαιτητικό back to back παιχνίδι, τόσο σε ενέργεια, όσο και σε συγκέντρωση. Απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, οφείλουμε να εμφανιστούμε με πολύ υψηλό κίνητρο και με την ώθηση που μας δίνει ο κόσμος μας, να διεκδικήσουμε τη νίκη που θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στο Τ-Center».