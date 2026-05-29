Πούτιν για την πτώση drone στη Ρουμανία: “Δεν ξέρουμε αν ήταν ρωσικό, δώστε μας τα συντρίμμια να το εξετάσουμε”

Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αντικειμενική έρευνα εάν της δοθούν τα ερείπια του drone που συνετρίβη στη Ρουμανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε αυτό απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με το περιστατικό με το UAV.

«Ας μας παραδώσουν [ορισμένα δεδομένα και συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους] και θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα. Και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη», δήλωσε ο Πούτιν.

«Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει σε διάφορες χώρες και η αρχική αντίδραση ήταν πάντα… οι Ρώσοι επιτίθενται», δήλωσε δηκτικά ο Πούτιν.

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Ρουμανίας, με τη Μόσχα να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει άμεσα στην απόφαση του Βουκουρεστίου να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στην Κωνστάντζα και να κηρύξει τον Ρώσο γενικό πρόξενο Αντρέι Κοσίλιν persona non grata, μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της χώρας, Νίκουσορ Νταν ανακοίνωσε ότι η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην πόλη της Κωνστάντζας, στη νοτιοανατολική χώρα, και θα προχωρήσει στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου εκεί.