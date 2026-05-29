Εξοργιστικό περιστατικό στην Κρήτη: Οδηγός προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα πάνω σε στροφή – Δείτε βίντεο

Μία ακόμα εγκληματική συμπεριφορά στην άσφαλτο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά ένας οδηγός καταγράφεται σε βίντεο να προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα πάνω σε στροφή, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Όπως διακρίνεται στα πλάνα που δημοσιεύουν οι “Όψεις του Ηρακλείου”, ο οδηγός κινείται σε επαρχιακό ορεινό δρόμο με περιορισμένη ορατότητα και φθαρμένο οδόστρωμα. Παρότι τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται εντός των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας, επιλέγει να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες προσπεράσεις.

Συγκεκριμένα, προχωρά σε προσπέραση συνολικά οκτώ οχημάτων λίγο πριν από στροφή, χωρίς να έχει επαρκή εικόνα της κυκλοφορίας στο αντίθετο ρεύμα.

Η επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς προσπεράσεων, επιχειρεί να προσπεράσει και φορτηγό όχημα που βρίσκεται μπροστά του, ενώ πλησιάζει σε νέα στροφή με μηδενική ουσιαστικά ορατότητα.

