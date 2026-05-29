Φλώρινα: Σύλληψη δύο ατόμων για τηλεφωνική απάτη σε 20χρονη – Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ενός άντρα και μιας γυναίκας που δραστηριοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Ο άντρας τηλεφώνησε σε 20χρονη δηλώνοντας εφοριακός ζητώντας σε αντάλλαγμα κοσμήματα και χρήματα με την 20χρονη, η οποία αντιλαμβανόμενη την απάτη ενημέρωσε την αστυνομία.

Την ώρα που παρέδιδε τα κοσμήματα, αξίας 15.000 ευρώ και 1000 ευρώ, εμφανίστηκε η Αστυνομία συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω τα δύο άτομα.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη μίας συνεργού τους.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τη στιγμή που υποτίθεται θα παραλάμβανε από 20χρονη κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ ο άνδρας πλησίον της οικίας, εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση κατά περίπτωση.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση ακόμη ενός άγνωστου ατόμου, συνεργού των συλληφθέντων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.