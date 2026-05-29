Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος – αποψίλωση δέντρων επί της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας πραγματοποίει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελούνται επί του ερείσματος, εκατέρωθεν της οδού τμηματικά, από την έξοδο του οικισμού Γερακαρού έως τη 2η διασταύρωση Λαγκαδικίων.