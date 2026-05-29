Αραγτσί: Η τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ
Η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις «υπερβολικές» απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική» απόφασή του.
«Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν.
Ο Αραγτσί κατήγγειλε τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» αλλά και τις «αντιφατικές και άστατες θέσεις» των ΗΠΑ.