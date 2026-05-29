Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του “λογιστή”

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες,, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, σε περιοχή της Πέλλας, για υπόθεση απόπειρας απάτης σε βάρος γυναίκας με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή».

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας, προσποιούμενος τον λογιστή της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της ανέφερε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που διατηρούσε στο σπίτι, διαφορετικά – όπως ισχυρίστηκε – θα της επιβαλλόταν πρόστιμο από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησαν να της αποσπάσουν το ποσό των 1.250 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Ο ημεδαπός άνδρας φέρεται να μετέβη στο σημείο προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα και τα τιμαλφή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν ένα όχημα ιδιοκτησίας του, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του, όσο και για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.