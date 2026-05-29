Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 29η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Μαΐου:

1453 Η Κωνσταντινούπολη «πέφτει» στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. «Η Πόλις εάλω» έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.

1824 Ισχυρός αιγυπτιακός στόλος, υπό τον Χουσεΐν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νώτα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λεηλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί.

1924 Ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης της Πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

1953 Εκκίνηση του πρώτου Ράλλυ Ακρόπολις, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

1985 Ο τραγικός τελικός του «Χέιζελ» των Βρυξελλών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.

1996 Εκατοντάδες ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Γεννήσεις

1917 Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Θαν. 22/11/1963)

1922 Ιάννης Ξενάκης, έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. (Θαν. 4/2/2001)

1935 Κώστας Καζάκος, έλληνας ηθοποιός και πολιτικός (ΚΚΕ). (Θαν. 13/9/2022)

Θάνατοι

1453 Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 8/2/1405)

2010 Ντένις Χόπερ, αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. («Ξένοιαστος Καβαλάρης») (Γεν. 17/5/1936)

2017 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 – 1993, και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. (Γεν. 18/10/1918)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος

Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων

Γιορτάζουν

Ανάληψη