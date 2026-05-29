MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το μήνυμα Αγγελούδη για τις Πανελλαδικές με φωτογραφία από όταν ήταν μαθητής – “Σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το δικό του μήνυμα προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος μάλιστα μοιράστηκε και μια φωτογραφία από όταν εκείνος έδωσε εξετάσεις ως μαθητής.

“Σήμερα εύχομαι σε όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους”, αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αγγελούδης και τονίζει πως οι Πανελλαδικές δεν καθορίζουν την πορεία στη ζωή.

“Χρόνια μετά, ξέρω ότι οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα δεκαοκτώ μας”, τονίζει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και καταλήγει στο μήνυμά του:

“Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η προσπάθεια αξίζει πάντα”.

Ο κ. Στέλιος Αγγελούδης συνοδεύει την ανάρτησή και με μια φωτογραφία από τα μαθητικά του χρόνια.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης:

“Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες θυμάμαι τον εαυτό μου μαθητή, στο 7ο Γυμνάσιο στην Άνω Πόλη, λίγο πριν μπω στην αίθουσα των Πανελλαδικών.

Θυμάμαι το άγχος, την αγωνία, την αίσθηση ότι αυτές οι εξετάσεις θα καθόριζαν ολόκληρη τη ζωή μου.

Χρόνια μετά, ξέρω ότι οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα δεκαοκτώ μας.

Σήμερα εύχομαι σε όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η προσπάθεια αξίζει πάντα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Στη διάθεση του κόσμου η μαύρη επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για να βάλει το πρόσωπο του προέδρου σε χαρτονόμισμα των 250$

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: Δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις γιατί έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις μένει περισσότερο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης του άξονα της Αγίας Σοφίας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τον Παναγή Καππάτο για τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Θανάσης Αυγερινός για το κόμμα Καρυστιανού: Δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση, κωμικές οι ετικέτες που προσπαθούν να μας κολλήσουν