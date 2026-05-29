Το μήνυμα Αγγελούδη για τις Πανελλαδικές με φωτογραφία από όταν ήταν μαθητής – “Σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός”

Το δικό του μήνυμα προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος μάλιστα μοιράστηκε και μια φωτογραφία από όταν εκείνος έδωσε εξετάσεις ως μαθητής.

Ο κ. Στέλιος Αγγελούδης συνοδεύει την ανάρτησή και με μια φωτογραφία από τα μαθητικά του χρόνια.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης:

“Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες θυμάμαι τον εαυτό μου μαθητή, στο 7ο Γυμνάσιο στην Άνω Πόλη, λίγο πριν μπω στην αίθουσα των Πανελλαδικών.

Θυμάμαι το άγχος, την αγωνία, την αίσθηση ότι αυτές οι εξετάσεις θα καθόριζαν ολόκληρη τη ζωή μου.

Χρόνια μετά, ξέρω ότι οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός. Η ζωή είναι μεγαλύτερη από μία εξέταση και γεμάτη διαδρομές που συχνά δεν μπορούμε να φανταστούμε στα δεκαοκτώ μας.

Σήμερα εύχομαι σε όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η προσπάθεια αξίζει πάντα”.