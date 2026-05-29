Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω θέματα, αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ

Τις καθημερινές της συνήθειες και την ανάγκη της για τάξη και καθαριότητα περιέγραψε η Ιουλία Καλλιμάνη, δηλώνοντας πως συγκεκριμένες λεπτομέρειες στο σπίτι, όπως ο καθαρός νεροχύτης, επηρεάζουν ακόμη και τον ύπνο της.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου, μιλώντας για τον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόγραμμά της, αλλά και για την προσωπική της ζωή. Αρχικά, η Ιουλία Καλλιμάνη περιέγραψε τους ρυθμούς της καθημερινότητάς της, κάνοντας λόγο για μία έντονη και οργανωμένη ρουτίνα, εξηγώντας πως βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση.

«Δεν ξέρω πώς αποσυμπιέζομαι, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Νομίζω, ποτέ, γιατί είμαι όλη την ώρα στην πρίζα. Μονίμως δηλαδή ακόμα και όταν θα πέσω για ύπνο. Ξέρεις, έχω πολλά κουτάκια και πολύ πρόγραμμα. Δεν σταματάει όλο αυτό, αλλά το χαίρομαι», είπε και πρόσθεσε αναφερόμενη στον σύντροφό της: «Πολλές φορές μου λέει ο σύντροφός μου “είσαι τιτίζης, έχεις θέματα με αυτά τα κομμάτια”. Εντάξει, είναι καλό να προσέχουμε και να μην πετάμε τα παπούτσια μας δεξιά και αριστερά ή τα ρούχα μας. Αν δεν έχω τον νεροχύτη πεντακάθαρο δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Επίσης, αν δεν στρώσω το πρωί το κρεβάτι μου, νιώθω ότι η μέρα μου είναι λίγο ακατάστατη. Νομίζω και ο σύντροφός μου είναι έτσι». Σε ερώτηση για το αν συζούν, η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε: «Και ναι και όχι».