Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα σύμφωνα με το πόρισμα – Έρχονται διπλωματικές κινήσεις

«Ουκρανικής προέλευσης, κατασκευής και χρήσης» ήταν το θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισημαίνει σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα το οποίο συνέταξαν οι πραγματογνώμονες των Ενόπλων Δυνάμεων και των αρμόδιων υπηρεσιών Ασφαλείας, και με βάση τα συμπεράσματα αυτού του πορίσματος ακολουθούν και οι διπλωματικές ενέργειες της Αθήνας.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ρηματική διακοίνωση προς το Κίεβο, καθώς έχουν προηγηθεί προφορικά διαβήματα, ενώ στη Λεμεσό, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου ΥΠΕΞ της Ε.Ε., όπου είχε κληθεί και ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Α. Σιμπίχα, ο Γ. Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα τόσο στον ίδιο όσο και στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε., Μ. Κάλας.

Το πόρισμα, το οποίο παραμένει άκρως απόρρητο, στις σχεδόν 30 σελίδες του αποκρυπτογραφεί όλα τα «μυστικά» του ουκρανικού drone, αν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διαπιστώνεται με ασφάλεια από πού προήλθε ξεκινώντας τον πλου του στη Μεσόγειο. Όμως είναι ουκρανικής κατασκευής και χρήσης, με τον χειρισμό του να γίνεται από «ανοικτά και όχι κλειστά κυκλώματα», ενώ ήταν εξοπλισμένο με 60 κιλά εκρηκτικής ύλης. Το drone φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του και τα κύματα να το έβγαλαν στην ακτή στη Λευκάδα πριν εντοπιστεί από τους ψαράδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Γ. Γεραπετρίτης έθεσε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο το ζήτημα στον Ουκρανό ομόλογό του, επισημαίνοντας ότι εάν η Ουκρανία επιλέξει να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε θάλασσα πολέμου, αυτό θα συναντήσει την απόλυτη και σθεναρή αντίδραση της Ελλάδας. Και εξήγησε ότι τέτοια περιστατικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ακτοπλοΐα ,πλοία αναψυχής, ακόμη και για πολίτες σε παραλιακές περιοχές, και κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ανεκτό. Επίσης, ο Έλληνας υπουργός μετέφερε και στον Ουκρανό ΥΠΕΞ αυτό που επανειλημμένα έχει αναφέρει και σε συμμάχους και εταίρους με τους οποίους έχει συνομιλήσει, ότι τέτοια περιστατικά διεγείρουν αντιουκρανικά αισθήματα και αυτό καθιστά πιο δυσχερή τη στήριξη των ουκρανικών θέσεων, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβει υπόψη του το Κίεβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Α. Σιμπίχα τόνισε ότι η ουκρανική πλευρά δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την έρευνά της για το περιστατικό, κατανοεί το πρόβλημα που προκάλεσε αυτή η «αστοχία» και έδειξε να θέλει να κρατηθεί χαμηλά το θέμα κάτι που δεν συμμερίζεται η Αθήνα ,θεωρώντας το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό.

Με αφορμή το περιστατικό του ουκρανικού θαλάσσιου drone, ο Γ. Γεραπετρίτης είχε στη Λεμεσό μια «δύσκολη», όπως χαρακτηρίζεται, συζήτηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Μάγια Κάλας γνωστή για το πάθος με το οποίο στηρίζει την Ουκρανία , καθώς της εξέθεσε τους κινδύνους που προκαλεί αυτή η πρακτική της μεταφοράς του πολέμου στη Μεσόγειο και επεσήμανε ότι με τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί τη διάθεση στήριξης από Ευρωπαίους εταίρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας προς το Κίεβο θα επιδοθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει ορισμένα μόνο στοιχεία από το πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει απόρρητο για λόγους ασφαλείας.