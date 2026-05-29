Χαλκιδική: 53χρονος τουρίστας έπαθε δύο φορές ανακοπή – Τον επανέφερε γιατρός του Kids Save Lives

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση του γιατρού και αντιπροέδρου του οργανισμού «Kids Save Lives» που επανέφερε στη ζωή δύο φορές έναν 53χρονο τουρίστα από την Αγγλία, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο οργανισμός, ο 53χρονος βρισκόταν σε ξενοδοχείο όταν άρχισε να έχει έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος. Υπάλληλοι του ξενοδοχείου ενημέρωσαν τον ιδιώτη γιατρό και αντιπρόεδρο του «Kids Save Lives», Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, ο οποίος διέγνωσε ότι πρόκειται για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Άμεσα κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο και χορήγησε τα φάρμακα πρώτης γραμμής για να βελτιώσει την κατάστασή του. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 53χρονος έπαθε δύο φορές καρδιακή ανακοπή με τον γιατρό να τον επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ και χορήγηση μιας απινίδωσης.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 53χρονο άνδρα τον οποίο μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οργανισμού, ο 53χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ο κίνδυνος για την υγεία του έχει ελαχιστοποιηθεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Αγώνας δρόμου γίνεται αυτή τη στιγμή για να σωθεί ο 53χρονος Μάρτιν, τουρίστας από τη Αγγλία, ο οποίος επέστρεψε στη ζωή ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ από καρδιακή ανακοπή που υπέστη!!

Νωρίτερα κλήθηκε ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ιδιώτης Ιατρός και αντιπρόεδρος του KIDS SAVE LIVES, από υπαλλήλους του ξενοδοχείου Χρούσος στο Παλιούρι Χαλκιδικής, για να εξετάσει τον Μάρτιν ο οποιος παραπονιόταν για έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος.

Ο Κωνσταντίνος έφτασε και αναγνώρισε πως πρόκειται για ένα εκτεταμένο ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα επικίνδυνο για την υγεία του ασθενούς.

Άμεσα κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο μεσω του 166 | ΕΚΑΒ και του χορήγησε τα φάρμακα πρώτης γραμμής, για να βελτιώσει την κατάστασή του.

Δευτερόλεπτα μετά… ο Μάρτιν έπαθε καρδιακή ανακοπή!

Η λύση όμως ήταν ήταν διαθέσιμη! Ο Κωνσταντίνος με #ΚΑΡΠΑ και χορήγηση μιας #ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ, τον επανέφερε άμεσα στη ζωή!

“Ονειρεύτηκα” τον ρώτησε;

Αφού τον καθησύχασε, ενημέρωσε το προσωπικό που παρακολουθούσε με αγωνία πως υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί.

Όντως, λίγα λεπτά αργότερα ο Μάρτιν κατέρρευσε εκ νέου με τον Κωνσταντίνο να τον επαναφέρει με τον ίδιο τρόπο.

Σύντομα, το ασθενοφόρο της Κασσάνδρας έφτασε και οι δυο Διασώστες παρέλαβαν τον Μάρτιν, δίνοντας τον δικό τους συγκινητικό αγώνα δρόμου για τη διάσωσή του.

Με ταχύτητα και σε ελάχιστο χρόνο παρα τη μεγάλη απόσταση, έφτασαν στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για τον επιπλέον έλεγχο και σταθεροποίησή του και στη συνέχεια παρέλαβαν εκ νέου για το εφημερεύων νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης!

Πριν λίγο μάθαμε τα νέα:

Ο 53χρονος Μάρτιν έφτασε ΖΩΝΤΑΝΟΣ και ασφαλής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου!!!

Ο αγώνας συνεχίζεται από το προσωπικό του νοσοκομείου, ωστόσο πλέον ο κίνδυνος γ7α τη ζωή του έχει ελαχιστοποιηθεί!