Αρκτούρος: Η νεαρή αρκούδα Κίρκη που είχε βρεθεί σε κώμα, επέστρεψε στη φύση – Δείτε βίντεο

Η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που είχε βρεθεί σε κώμα μετά από σοβαρό ατύχημα τον Αύγουστο του 2025, επέστρεψε στη φύση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η περιβαλλοντική οργάνωση “Αρκτούρος”, η επανένταξή της πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Περίθαλψης και Επανένταξης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, έπειτα από μήνες φροντίδας, παρακολούθησης και αποκατάστασης. Πρόκειται για την καλύτερη δυνατή κατάληξη μιας δύσκολης περίπτωσης, που ξεκίνησε όταν η Κίρκη, σε ηλικία μόλις επτά μηνών, μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Μετά από πολύωρες προσπάθειες, η νεαρή αρκούδα ξύπνησε από το κώμα και άρχισε σταδιακά να ανακτά τις δυνάμεις της. Στην αρχή δυσκολευόταν ακόμη και να σταθεί στα πόδια της, όμως η βελτίωσή της ήταν σταθερή. Με τον καιρό ανέκτησε το βάρος και τη δύναμή της, ενώ το πιο σημαντικό ήταν ότι διατήρησε τον άγριο χαρακτήρα της και παρέμεινε επιφυλακτική απέναντι στον άνθρωπο – βασική προϋπόθεση για την επιστροφή της στο φυσικό περιβάλλον.

Η Κίρκη φέρει ειδικό κολάρο τηλεμετρίας, μέσω του οποίου η επιστημονική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ παρακολουθεί τις κινήσεις της μετά την επανένταξη. Τα πρώτα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και η παρακολούθησή της θα συνεχιστεί, ώστε να αξιολογείται η προσαρμογή της στη φύση.

Στην ανακοίνωσή του ο “Αρκτούρος” τονίζει πως “η επανένταξή της αποτέλεσε, για μία ακόμη φορά, και μια ουσιαστική δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πράξη. Την επιχείρηση παρακολούθησαν από κοντά 6 παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου, 4 μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, από το ΠΜΣ «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων» και εθελοντές του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Παράλληλα, στο πεδίο βρέθηκαν στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, μαζί με τις ειδικές μονάδες απώθησης αρκούδας και ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τους, στο πλαίσιο κοινής εκπαιδευτικής δράσης με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ”.

“Η περίπτωση της Κίρκης υπενθυμίζει ότι ο στόχος της περίθαλψης δεν είναι η εξοικείωση ενός άγριου ζώου με τον άνθρωπο, αλλά η επιστροφή του στη φύση, όταν αυτό είναι εφικτό και ασφαλές”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.