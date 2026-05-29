Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας σήμερα στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού
Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας στη 2η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας επί της 2ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού, επί της Λεωφόρου Παπανικολάου, στο οδικό τμήμα μεταξύ των διασταυρώσεων των οδών Νερομύλων και Κωνσταντινουπόλεως (διασταύρωση για Φίλυρο), με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
