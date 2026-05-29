Αττικόν: “Σαφής ύφεση στα κρούσματα νοροϊού – Ασυμπτωματικοί πια όσοι ασθενείς τέθηκαν σε απομόνωση”

Για «σαφή ύφεση» στη συρροή κρουσμάτων νοροϊού κάνει λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικόν, όπου καταγράφεται έξαρση γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Πέμπτη (21/05).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα στις τελευταίες τρεις ημέρες σημειώθηκαν πέντε κρούσματα.

Όπως επισημαίνεται, «όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα μετα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί».

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικώνγαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροήκρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετάτην εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05.

Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.