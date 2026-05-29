Μαρινάκης: Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδην τα δεδομένα, η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό

«Η έκθεση Τυχεροπούλου -που δεν την λες και φιλοκυβερνητική- αλλάζει άρδην τα δεδομένα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90.1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Ξενάκη, ο Παύλος Μαρινάκης μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για την πρόσφατη έκθεση Τυχεροπούλου, που όπως σημείωσε άλλαξε τελείως την εικόνα σχετικά με βουλευτές και πρώην υπουργούς, το όνομα των οποίων εμπλέκεται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτή την διαπίστωση. […]Για άλλη μια φορά πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι και τώρα, κάποιες τις έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πήγε η Αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουνε μυαλό. Η απάντηση είναι μια. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη κι ας περιμένουμε τα πορίσματα», τόνισε μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1».

«Πριν δυο μήνες βγήκανε στην Βουλή ως χορωδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει το ΠΑΣΟΚ, κόντρα στο θεσμικό του παρελθόν, και μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή βάλαν κατευθείαν στον ντάκο συναδέλφους τους βουλευτές χωρίς να περιμένουν τις εξελίξεις και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κας Τυχεροπούλου που κάθε άλλο παρά φιλο-κυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Ξαναλέω απόφαση δεν βγάζει ούτε η κα Τυχεροπούλου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει η Δικαιοσύνη αλλάζει όμως άρδην τα δεδομένα. Ήδη τα μισά πρόσωπα ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημία άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ότι φαίνεται. Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων τα ποσά έχουνε πέσει κάτω από τις 10 τις 5 χιλιάδες €, υπάρχει περίπτωση με 700€ ενδεχόμενη ζημία. Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά είχε μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχει πέσει αυτό στις 110 χιλιάδες ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά πρόσωπα μηδέν. Ρωτάω λοιπόν όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους θα ζητήσουν συγνώμη από τους συναδέλφους τους; Και λέω ξανά ότι δεν ακυρώνω τη σπουδαιότητα της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη κάθε μπαταχτσής να συλληφθεί και να του αποδοθούν κατηγορίες», είπε.