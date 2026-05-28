Ιράν: Αναφορές για εκτόξευση πυραύλων στα νότια της χώρας

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο ακριβής προορισμός των πυραύλων δεν είναι ακόμη σαφής, σημειώνεται.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για ήχους που ακούγονται από τη θάλασσα και οφείλονται σε ανταλλαγή πυρών, ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.