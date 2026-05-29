Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε την Παρασκευή 29 Μαΐου ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου στο σπίτι του και νοσηλεύτηκε εκτάκτως στο «Ασκληπιείο» της Βούλας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Σημειώνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας: «Ο Γιάννης το τελευταίο διάστημα, είχε μία πτώση στην υγεία του. Δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες γιατί είναι ιατρικά απόρρητα τα υπόλοιπα. Είχε όμως μία πτώση στην υγεία του. Χθες, μαθαίνω ότι κατέρρευσε στο σπίτι του. Κατέρρευσε και έγινε μια έκτακτη εισαγωγή στο Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε. Μαθαίνω δε, ότι οι δείκτες του οργανισμού του δεν ήταν καλοί, δηλαδή οι εξετάσεις αιματολογικές και όλα τα άλλα, ήταν σε οριακά σημεία. Δεν κινδυνεύει η υγεία του, να πούμε το σημαντικό, όμως έχουν πέσει από πάνω όλοι οι γιατροί του Ασκληπειού, πραγματικά, γιατί διοικητής του νοσοκομείου είναι ο πρώτο του ξάδερφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης».