MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε την Παρασκευή 29 Μαΐου ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου στο σπίτι του και νοσηλεύτηκε εκτάκτως στο «Ασκληπιείο» της Βούλας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Σημειώνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας: «Ο Γιάννης το τελευταίο διάστημα, είχε μία πτώση στην υγεία του. Δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες γιατί είναι ιατρικά απόρρητα τα υπόλοιπα. Είχε όμως μία πτώση στην υγεία του. Χθες, μαθαίνω ότι κατέρρευσε στο σπίτι του. Κατέρρευσε και έγινε μια έκτακτη εισαγωγή στο Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε. Μαθαίνω δε, ότι οι δείκτες του οργανισμού του δεν ήταν καλοί, δηλαδή οι εξετάσεις αιματολογικές και όλα τα άλλα, ήταν σε οριακά σημεία. Δεν κινδυνεύει η υγεία του, να πούμε το σημαντικό, όμως έχουν πέσει από πάνω όλοι οι γιατροί του Ασκληπειού, πραγματικά, γιατί διοικητής του νοσοκομείου είναι ο πρώτο του ξάδερφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης».

Γιάννης Παπαμιχαήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Στη διάθεση του κόσμου η μαύρη επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κατερίνα Λιόλιου: Η on camera συγγνώμη του συντρόφου της, η ιστορία του “Νοικιάστηκε” και οι οπαδοί της… ΑΕΚ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρης: Κατάθεση πρότασης στον Ταξιάρχη Φούντα – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με Καρυπίδη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και συνομιλίες για τα πυρηνικά – Αναμένεται η έγκριση Τραμπ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γιάννης Μποσταντζόγλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Του έκανε καλό που ταπεινώθηκε, όπως και στην κοινωνία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Σέρρες: Ποινική δίωξη στην 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου στο αρδευτικό κανάλι – “Λυπάμαι πολύ για το παιδάκι”