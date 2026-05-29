Γιατί καίνε οι πατούσες σας – Πότε είναι σοβαρό σημάδι

Είτε εμφανίζεται περιστασιακά είτε γίνεται χρόνιο πρόβλημα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις πιθανές αιτίες αυτής της αίσθησης. Ένα αίσθημα καύσου στις πατούσες ή γενικά στα κάτω πόδια μπορεί να ποικίλλει από ήπια ενόχληση έως μια επώδυνη κατάσταση που επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το σύμπτωμα είναι σημάδι υποκείμενου προβλήματος υγείας.

Αυτό το άρθρο αναλύει όλους τους πιθανούς λόγους για τους οποίους μπορεί να καίνε οι πατούσες σας, πώς να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα και τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφίσετε την ενόχληση και να θεραπεύσετε τις υποκείμενες αιτίες.

Συνήθεις αιτίες αίσθησης καύσου στα πόδια

Υπάρχουν αρκετοί συνήθεις λόγοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αίσθηση καψίματος στα πόδια ή τις πατούσες. Αυτά κυμαίνονται από απλά ζητήματα, όπως κακές επιλογές υποδημάτων έως πιο περίπλοκες καταστάσεις που απαιτούν ιατρική φροντίδα. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε πιθανή αιτία:

ΑιτίαΤι είναιΣυμπτώματαΤι μπορείτε να κάνετε
Περιφερική νευροπάθειαΝευρική βλάβη, που προκαλείται συνήθως από διαβήτη, κατάχρηση αλκοόλ ή άλλες καταστάσειςΚάψιμο, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα ή οξύς πόνος στα πόδια και τα χέριαΈλεγχος για υποκείμενες παθήσεις, όπως ο διαβήτης. Εξετάστε το ενδεχόμενο αποκλεισμού νεύρων ή φαρμακευτικής αγωγής
Ανεπάρκεια βιταμινώνΈλλειψη βασικών βιταμινών, ειδικά Β12, Β6 και φυλλικού οξέος, που προκαλεί βλάβη στα νεύρα και δυσφορίαΚάψιμο ή μυρμήγκιασμα στα πόδια, αδυναμία και δυσκολία στο περπάτημαΕξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη βιταμινών με μια ισορροπημένη διατροφή και συμπληρώματα, εάν χρειάζεται
Κακή κυκλοφορίαΜειωμένη ροή αίματος, που συχνά προκαλείται από περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD) ή καρδιαγγειακά προβλήματαΚρύα πόδια, πόνος κατά το περπάτημα, χλωμό ή μπλε δέρμα, κράμπεςΒελτιώστε την κυκλοφορία με τακτική άσκηση και διαχείριση της αγγειακής υγείας
Πόδι του αθλητήΜια μυκητιασική λοίμωξη που συνήθως επηρεάζει το δέρμα ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, οδηγώντας σε κάψιμο και φαγούραΚνησμός, ξεφλούδισμα ή ερυθρότητα ανάμεσα στα δάχτυλα και γενικά στις πατούσεςΧρησιμοποιήστε αντιμυκητιακές κρέμες ή πούδρες και κρατήστε τα πόδια σας στεγνά
Ορμονικές αλλαγέςΟι ορμονικές διακυμάνσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της εμμηνόπαυσης, μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία των νεύρων και την κυκλοφορίαΚάψιμο στα πόδια, που συχνά επιδεινώνεται τη νύχταΣυμβουλευτείτε γιατρό για θεραπεία ρύθμισης των ορμονών και φορέστε άνετα παπούτσια

Λιγότερο συχνές αιτίες καψίματος στα πόδια

Ενώ οι παραπάνω καταστάσεις είναι οι πιο συχνές, υπάρχουν επίσης αρκετές λιγότερο συχνές αλλά σοβαρές αιτίες αίσθησης καύσου στις πατούσες και στα πόδια.

ΑιτίαΤι είναιΣυμπτώματαΤι μπορείτε να κάνετε
Πολλαπλή Σκλήρυνση (κατά πλάκας)Μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε νευρική βλάβηΚάψιμο ή μυρμήγκιασμα στα πόδια, δυσκολία ισορροπίας και συντονισμούΑναζητήστε νευρολογική θεραπεία και διαχειριστείτε τα συμπτώματα με φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία
Χρόνια Νεφρική ΝόσοςΗ διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας οδηγεί σε συσσώρευση τοξινών στο αίμα, επηρεάζοντας τα νεύρα και προκαλώντας αίσθημα καύσουΚάψιμο στα πόδια, κόπωση, πρήξιμο στα πόδια, αδυναμίαΣυμβουλευτείτε νεφρολόγο για τη διαχείριση της νεφρικής νόσου. Εξετάστε το ενδεχόμενο αιμοκάθαρσης εάν είναι απαραίτητο
Αλκοολική νευροπάθειαΗ χρόνια κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε νευρική βλάβηΚάψιμο, μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στα πόδια, μυϊκή αδυναμίαΜειώστε την κατανάλωση αλκοόλ και βελτιώστε τη διατροφική πρόσληψη με βιταμίνες Β

Πώς να ανακουφίσετε τα πόδια σας από το κάψιμο

Ανεξάρτητα από την αιτία, υπάρχουν αρκετές θεραπείες και αλλαγές στον τρόπο ζωής, που μπορείτε να κάνετε, για να ανακουφίσετε την ενόχληση με το κάψιμο σε πατούσες και πόδια:

  1. Μούλιασμα των ποδιών: Το μούσκεμα των ποδιών σας σε κρύο νερό ή άλατα Epsom μπορεί να βοηθήσει να απαλύνει το αίσθημα καύσου και να μειώσει τη φλεγμονή.
  2. Μασάζ ποδιών και διατάσεις: Ένα απαλό μασάζ ποδιών ή ασκήσεις διατάσεων μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην ανακούφιση της ενόχλησης.
  3. Κάλτσες συμπίεσης: Το να φοράτε κάλτσες συμπίεσης μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος στα πόδια, ιδιαίτερα εάν η κακή κυκλοφορία συμβάλλει στην αίσθηση καύσου.
  4. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη και η ακεταμινοφαίνη μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του πόνου, που σχετίζεται με την αίσθηση καύσου των ποδιών.
  5. Αποφυγή ερεθισμάτων: Εάν το αίσθημα καύσου προκαλείται από ένα συγκεκριμένο έναυσμα (όπως στενά παπούτσια ή υπερβολική ορθοστασία), προσπαθήστε να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε αυτές τις δραστηριότητες.

Σύνοψη

Ένα αίσθημα καύσου στα πόδια μπορεί να είναι μια αγχωτική και μερικές φορές επώδυνη εμπειρία. Τα αίτια μπορεί να κυμαίνονται από περιφερική νευροπάθεια και ανεπάρκεια βιταμινών έως πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως ο διαβήτης και η νεφρική νόσος.

Εάν η αίσθηση καύσου επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα σχετικά συμπτώματα όπως πρήξιμο, έντονο πόνο ή αλλαγές στην κινητικότητα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό για ένα σωστό σχέδιο διάγνωσης και θεραπείας.

Πηγή: onmed.gr

