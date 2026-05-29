Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα το πρώτο Thessaloniki Art and Music Summit
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United (GAU) και σε συνεργασία με την ABLAZE Records το πρώτο Thessaloniki Art & Music Summit (THAMS), ένα νέο διεθνές κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα.
Το THAMS φέρνει κοντά συνθέτες, εικαστικούς καλλιτέχνες, σύνολα και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες παραστάσεων, εργαστηρίων, συνεργασιών και πολιτιστικής εμβύθισης στη Θεσσαλονίκη. Κάθε διοργάνωση τιμά ένα θέμα με ελληνικό προσανατολισμό, εμπνευσμένο από τη μυθολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία ή την παράδοση, διασφαλίζοντας ότι η νέα καλλιτεχνική δημιουργία παραμένει ριζωμένη στην χιλιετή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
Η εναρκτήρια έκδοση του THAMS για το 2026 εξερευνά τον Ορφέα, επαναπροσδιορίζοντας τον αρχαίο μύθο μέσα από νέες συνθέσεις, παραστάσεις και διεπιστημονικές συνεργασίες.
Συναυλία #1
Thessaloniki Art & Music Summit (THAMS)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026
ώρα 20:30
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
Διεύθυνση Ορχήστρας: Evan Harger
Πρόγραμμα:
James Gaudy (ΗΠΑ): The Unseen Wire
Hangzhong Lian (Κίνα): Elegy in Dreaming
Aaro Pertmann (Εσθονία): Symphony, part III
Guy Renardeau (Ολλανδία): Earth Sounds
Panagiotis Botzios (Ελλάδα): Dichotomie
Kervy Delcy (ΗΠΑ): II: ‘The Song that Escaped the Grave’ from ‘Of rain and ashes’
Jack Frederick (ΗΠΑ): Orpheus in Visual Art
Taner Kemirtlek (Σκωτία): Scroll and Soft Toccata
John Maclachlan (Καναδάς): Peripeteia
Συναυλία #2
Thessaloniki Art & Music Summit (THAMS)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026
ώρα 20:30
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)
Διεύθυνση Ορχήστρας: William R. Langley
Λύρα: Νίκος Ξανθούλης
Πρόγραμμα:
Blake Buehler (ΗΠΑ): Across the Sands of Time
Joshua Ivar (ΗΠΑ): Upon the Meeting of Wind and Water
Andres Ramirez-León (ΗΠΑ/Μεξικό): L’ amore di Orfeo
Christopher Chiarotti (ΗΠΑ): Nebula
Akshay Tiwari (ΗΠΑ): Orpheus on Mount Pangaion
Wenyu Zhi (Κίνα): Ladapà
Helkin Sosa (Κολομβία/ ΗΠΑ): Music for the Gods
Ivana Vojnovic (Σερβία): Concertino for orchestra
Σε συνεργασία με τον Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμπαραγωγή Κ.Ο.Θ. – Global Arts United
Σε συνεργασία με την Ablaze Records
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 5€
Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Εθν. Αμύνης 2
Τηλ. 2310236990
Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00
Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr
Είσοδος δωρεάν για όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ και τους φοιτητές του ΤΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ στη συναυλία στο ΑΠΘ 29/5
