Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα το πρώτο Thessaloniki Art and Music Summit

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United (GAU) και σε συνεργασία με την ABLAZE Records το πρώτο Thessaloniki Art & Music Summit (THAMS), ένα νέο διεθνές κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα.

Το THAMS φέρνει κοντά συνθέτες, εικαστικούς καλλιτέχνες, σύνολα και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες παραστάσεων, εργαστηρίων, συνεργασιών και πολιτιστικής εμβύθισης στη Θεσσαλονίκη. Κάθε διοργάνωση τιμά ένα θέμα με ελληνικό προσανατολισμό, εμπνευσμένο από τη μυθολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία ή την παράδοση, διασφαλίζοντας ότι η νέα καλλιτεχνική δημιουργία παραμένει ριζωμένη στην χιλιετή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Η εναρκτήρια έκδοση του THAMS για το 2026 εξερευνά τον Ορφέα, επαναπροσδιορίζοντας τον αρχαίο μύθο μέσα από νέες συνθέσεις, παραστάσεις και διεπιστημονικές συνεργασίες.

Συναυλία #1

Thessaloniki Art & Music Summit (THAMS)

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026

ώρα 20:30

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Evan Harger

Πρόγραμμα:

James Gaudy (ΗΠΑ): The Unseen Wire

Hangzhong Lian (Κίνα): Elegy in Dreaming

Aaro Pertmann (Εσθονία): Symphony, part III

Guy Renardeau (Ολλανδία): Earth Sounds

Panagiotis Botzios (Ελλάδα): Dichotomie

Kervy Delcy (ΗΠΑ): II: ‘The Song that Escaped the Grave’ from ‘Of rain and ashes’

Jack Frederick (ΗΠΑ): Orpheus in Visual Art

Taner Kemirtlek (Σκωτία): Scroll and Soft Toccata

John Maclachlan (Καναδάς): Peripeteia

Συναυλία #2

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026

ώρα 20:30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Διεύθυνση Ορχήστρας: William R. Langley

Λύρα: Νίκος Ξανθούλης

Πρόγραμμα:

Blake Buehler (ΗΠΑ): Across the Sands of Time

Joshua Ivar (ΗΠΑ): Upon the Meeting of Wind and Water

Andres Ramirez-León (ΗΠΑ/Μεξικό): L’ amore di Orfeo

Christopher Chiarotti (ΗΠΑ): Nebula

Akshay Tiwari (ΗΠΑ): Orpheus on Mount Pangaion

Wenyu Zhi (Κίνα): Ladapà

Helkin Sosa (Κολομβία/ ΗΠΑ): Music for the Gods

Ivana Vojnovic (Σερβία): Concertino for orchestra

Σε συνεργασία με τον Ο.Μ.Μ.Θ.

Συμπαραγωγή Κ.Ο.Θ. – Global Arts United

Σε συνεργασία με την Ablaze Records

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 5€

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr

Είσοδος δωρεάν για όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ και τους φοιτητές του ΤΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ στη συναυλία στο ΑΠΘ 29/5