Θεσσαλονίκη: Μαθητής του Δήμου Ωραιοκάστρου διακρίθηκε για το καλλιτεχνικό του έργο με θέμα το Ολοκαύτωμα – Δείτε εικόνες

Τον Γιάννη Ισκεντερίδη, μαθητή της Β’ τάξης Λυκείου του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου με Λυκειακές Τάξεις «Όλγα Σταυρίδου», υποδέχθηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Τον μαθητή συνόδευε ο πατέρας του, Κυριάκος Ισκεντερίδης.

Ο κ. Τσακίρης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον μαθητή για την διάκριση του καλλιτεχνικού έργου του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής και συμμετοχής μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (Λ.Τ.) σε διεθνές μαθητικό συνέδριο στην Πολωνία.

Οι μαθητές συμμετείχαν στις εργασίες του διεθνούς μαθητικού συνεδρίου Π.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Μουσείο Άουσβιτσ- Μπιρκενάου με θέμα: «Ελλάδα – Άουσβιτς: Φασισμός – Ρατσισμός – Ναζισμός. Μία αέναη πορεία της ανθρώπινης φύσεως (1933 – 2024), Πολυπολιτισμικότητα, Αντιφάσεις, Φυλετισμός, Δικτατορία, Σοσιαλισμός, Εθνικισμός, Β Παγκόσμιος Πόλεμος, Αντίκτυπο, Μνημεία, Διαχείριση Ιστορικής Μνήμης». Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις άλλων σχολείων και κυρίως να παρουσιάσουν οι ίδιοι τις εργασίες τους, οι οποίες βρήκαν θερμή ανταπόκριση από την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου και τους υπόλοιπους μαθητές – συνέδρους. Επρόκειτο για την αφίσα με θέμα «Το Μπάνιο» με θέμα το Ολοκαύτωμα που φιλοτέχνησε ο μαθητής Γιάννης Ισκεντερίδης και τη δραματοποιημένη ανάγνωση λογοτεχνικών αντιπολεμικών κειμένων από τους μαθητές Αραμπατζή Ο., Τάνη Ν., Τούσκα Δ., και Χατζηπαναγιώτου Ε.

Η αφίσα «Το Μπάνιο», το έργο του Γιάννη Ισκεντερίδη, παραπέμπει με έντονο συμβολισμό στη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Η καλλιτεχνική προσέγγιση, η ευαισθησία και η ωριμότητα της αποτύπωσης αναγνωρίστηκαν από την οργανωτική επιτροπή και τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας το ξεχωριστό ταλέντο του μαθητή στη ζωγραφική.

Κατά τη συνάντηση, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συνεχάρη τον Γιάννη Ισκεντερίδη για την αξιέπαινη προσπάθειά του, επισημαίνοντας ότι τέτοιες διακρίσεις τιμούν όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με την ιστορική μνήμη και τον ανθρωπισμό.

Ο κ. Τσακίρης ευχήθηκε στον νεαρό μαθητή καλή πρόοδο και ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να εξελίσσει το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του χάρισμα.

Ο Γιάννης Ισκεντερίδης ευχαρίστησε τον κ. Τσακίρη, τόνισε ότι σχεδιάζει να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών και εξέφρασε την επιθυμία να φιλοτεχνήσει έργα για τον Δήμο Ωραιοκάστρου, πρόταση που αποδέχθηκε με χαρά ο δήμαρχος.