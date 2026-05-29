Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του: “Είμαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου”

Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά τις πληροφορίες που τον ήθελαν να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (29.05.2026), ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρει πως βρίσκεται στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις του και οποιαδήποτε διαφορετική πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λίγη ώρα νωρίτερα, έκανε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Instagram αναφέροντας και πάλι πως η παραμονή του στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, στα πλαίσια του ετήσιου τσεκ απ.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ» έγραψε αρχικά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Η αντίδραση του Γιάννη Παπαμιχαήλ έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» που ανέφεραν πως λιποθύμησε στο σπίτι του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς κάποιες τιμές στις εξετάσεις του, «προβλημάτισαν» τους γιατρούς.