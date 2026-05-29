Για προσευχή στην Αγία Σοφία ο Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης – Δείτε εικόνες

Το «παρών» στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφία έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, ο Τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την Αγιά Σοφία και αναφέρθηκε τόσο στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου όσο και στις εκδηλώσεις που ακολουθούν στην Κωνσταντινούπολη.

«Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, και είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν εξαιρετική, υπέροχη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία. Τώρα, με τη θέληση του Θεού, πηγαίνουμε στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίκ. Θα είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ακόμα πιο όμορφη το βράδυ. Θα το γιορτάσουμε αυτό όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η παρουσία του Τούρκου προέδρου στην Αγιά Σοφία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργανώνονται στην Τουρκία για την επέτειο της Άλωσης, με την Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.