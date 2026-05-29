MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Για προσευχή στην Αγία Σοφία ο Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το «παρών» στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφία έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, ο Τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την Αγιά Σοφία και αναφέρθηκε τόσο στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου όσο και στις εκδηλώσεις που ακολουθούν στην Κωνσταντινούπολη.

«Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, και είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν εξαιρετική, υπέροχη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία. Τώρα, με τη θέληση του Θεού, πηγαίνουμε στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίκ. Θα είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ακόμα πιο όμορφη το βράδυ. Θα το γιορτάσουμε αυτό όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η παρουσία του Τούρκου προέδρου στην Αγιά Σοφία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργανώνονται στην Τουρκία για την επέτειο της Άλωσης, με την Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 λεπτά πριν

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Ξεκινούν τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα από 30 Μαΐου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 30 και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδην τα δεδομένα, η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Ομαλά ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές – Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 57 λεπτά πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη οι απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Συλλογικά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ – Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει τίποτα – Δεν κλείνεις το διακόπτη και τέλος