To μήνυμα του ΠΑΟΚ για την Άλωση: Η Πόλη έπεσε μα το φως της δεν έσβησε

573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για τη μαύρη επέτειο.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ συνοδεύει την ανάρτησή της με μία φωτογραφία της Αγίας Σοφίας.

«29η Μαΐου 1453. Η Πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας, η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός.

Κρατάμε άσβεστη τη μνήμη, την περηφάνια μας, την ταυτότητά μας», αναφέρει στην ανάρτηση της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.