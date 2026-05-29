MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

To μήνυμα του ΠΑΟΚ για την Άλωση: Η Πόλη έπεσε μα το φως της δεν έσβησε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για τη μαύρη επέτειο.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ συνοδεύει την ανάρτησή της με μία φωτογραφία της Αγίας Σοφίας.

«29η Μαΐου 1453. Η Πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας, η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός.

Κρατάμε άσβεστη τη μνήμη, την περηφάνια μας, την ταυτότητά μας», αναφέρει στην ανάρτηση της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Νόσος των Λεγεωναρίων: Αυξήθηκαν κατά έξι φορές τα κρούσματα από το 2020 στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γεραπετρίτης από Λεμεσό: Η ΕΕ χρειάζεται πολιτική 360 μοιρών

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Διδασκάλου: Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις: Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Έκρυβαν κάνναβη και κοκαΐνη σε βαλίτσα – Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τι πρέπει να προσέχουμε στη ζέστη