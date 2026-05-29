Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα

Συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ καταβάλλονται σε 4.335.846 δικαιούχους, έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026,
  • από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

