Ισλανδία: Δημοψήφισμα στις 29 Αυγούστου για την ένταξη της χώρας στη ΕΕ

Το κοινοβούλιο στην Ισλανδία ενέκρινε δημοψήφισμα το οποίο θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου, με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

Το δημοψήφισμα αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισλανδία να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

Το 2013, αφού ήδη διαπραγματευόταν επί τέσσερα χρόνια με τις Βρυξέλλες, το Ρέικιαβικ εγκατέλειψε την προσπάθεια, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση.

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για ένταξη στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Εφόσον οι ψηφοφόροι ψηφίσουν υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών, οι τελικοί όροι της ένταξης θα πρέπει να εγκριθούν επίσης, σε δεύτερo δημοψήφισμα.

Εάν καταψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης στις 29 Αυγούστου, θα σταματήσει και η προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Πολλοί ψηφοφόροι δεν είναι βέβαιοι αν θα έπρεπε να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Ισλανδίας για ένταξη στην ΕΕ και επομένως αυτή η διαδικασία, σε δύο φάσεις, μπορεί να τους καθησυχάσει, είπε ο Ολαφούρ Τόρντουρ Χάρνταρσον, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

«Το μεγάλο ποσοστό που δεν έχει αποφασίσει οριστικά αν θέλει ή όχι την ένταξη, πολλοί από αυτούς (θα ψηφίσουν ναι στο πρώτο δημοψήφισμα) επειδή θέλουν να δουν ακριβώς ποιοι θα ήταν οι όροι σε μια πιθανή συμφωνία», εξήγησε.

Στο κοινοβούλιο των 63 εδρών, το Αλθίνγκι, 34 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του δημοψηφίσματος και 8 το καταψήφισαν. Δεκατέσσερα μέλη απείχαν και 7 απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.

Η υπουργός Εξωτερικών Θόργκερντουν Κάτριν Γκουναρσντότιρ είπε τον Μάρτιο στο Reuters ότι η Ισλανδία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ ακόμη και το 2028 και ότι η αλιεία και η γεωργία θα είναι οι δύο τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η διαπραγμάτευση.