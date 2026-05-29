Φάμελλος: Έχουμε πολλές ομοιότητες με τη διακήρυξη Τσίπρα – Η κοινωνία δεν ζητά να διαχειριστούμε την πολιτική

«Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είναι μια πρωτοβουλία που σε πολλά στοιχεία δημιουργούν βάση για ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου, εξάλλου εμείς είπαμε από την πρώτη ημέρα της παραίτησης Τσίπρα είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες» σχολίασε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για την ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.

«Ομολογώ ότι βρίσκω πολλές ομοιότητες, δουλέψαμε άλλωστε μαζί πολλά χρόνια, καταλαβαίνω την νέα πρόταση» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος στον ΑΝΤ1 ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του παρατήρησε ότι «αρκετά στοιχεία της τοποθέτησης Τσίπρα δημιουργούν προϋποθέσεις για προοδευτική συνεργασία».

Παράλληλα επέμεινε ότι «η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία γιατί έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα μπροστά μας. Τώρα δημιουργείται ένα ερώτημα: θα είμαστε όλοι μαζί; Και αυτό το θέτει και η κοινωνία».

«Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία. Η κοινωνία δεν ζητά να διαχειριστούμε την πολιτική. Δεν έχει σημασία η καρέκλα η δίκη μου ή οποιουδήποτε βουλευτή, σημασία έχει η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία» συνέχισε ο κ. Φάμελλος ξεκαθαρίζοντας ότι «οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά plan B ή plan C, δείχνει έλλειψη αφοσίωσης σε αυτό έχεις επιλέξει».

Στην ερώτηση για το αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες και ιδιωτικές συνεννοήσεις. Θα αναλάβουμε ξεκάθαρα τη θέση και την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και ο Τσίπρας τοποθετείται με τον δικό του λόγο. Εδώ πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία, δεν πρέπει να βάζουμε φραγμούς, διλλήματα, πιέσεις».

Εκτίμησε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει αμφισβήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα» για να συμπληρώσει ότι «δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα και μια ασάφεια, θα ζητηθούν ευθύνες» ενώ ξεκαθάρισε για τον Παύλο Πολάκη ότι «δεν υπαρχει να κάνω πίσω στην κρίση μου ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά».