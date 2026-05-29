Δήμητρα Παπανδρέου για Καρυστιανού: Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα

Η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού, το ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Μιλώντας αρχικά για τη Μαρία Καρυστιανού, η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου είπε πως «μου είναι πολύ συμπαθής, καλοβαλμένη γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία είναι μαχήτρια. Η μάχη της για τα Τέμπη, είναι καθοριστική αλλιώς εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού θα είχε θαφτεί προ καιρού».

«Τι μου λείπει όμως; Μου λείπει μία πολιτική πλατφόρμα, οι θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα, αλλά με σχεδιασμό και θέσεις».

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως φυλλοροεί και ότι «η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχει εκεί».

«Όσοι έχουν μείνει είναι καθαρά Σημητικοί, οι Παπανδρεϊκοί είναι πολιτικά άστεγοι, όπως εγώ».

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα την παρουσίαση του νέου του κόμματος, ανέφερε πως «ακόμα και το κοριτσάκι ήταν ένα καθαρά, καλά, τέλειο μάρκετινγκ, ένας προσεγμένος λόγος, που δεν υπάρχουν οι σχετικές τοποθετήσεις.

Όπως είπε η ίδια, δεν της αρέσει η τουρκική προκλητικότητα, ενώ φοβάται για θερμά επεισόδια και ότι η χώρα θα χάσει κυριαρχικά δικαιώματα, καταλογίζοντας ευθύνες σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

«Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Έχω ζήσει ψηλά, με έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά ο πήχης, με ένα μυαλό που ήταν πολύ μπροστά σε όλα τα θέματα. Είχε προβλέψει τα πάντα, ακόμα και 30 χρόνια μετά. Για μένα ήταν δάσκαλος», είπε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Από την πολιτική δεν πήρα τίποτα, παρά μόνο χρέη, πολλά βάσανο και κυνηγητό. (…) Ο Ανδρέας μου είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από εκείνον θα αλλάξει δραματικά. Τον φοβόταν τον Σημίτη. Πιο πολύ εμπιστευόταν τον Γεννηματά. Τον τσάκισε η διαδοχή. Ο Γεννηματάς ήταν ο άνθρωπος που θα ήταν ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας ήξερε ότι ο Σημίτης θα το πάει αλλού», είπε.

Η ίδια εκτίμησε ότι ελάχιστοι από τη Μακεδονία θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ παράλληλα δήλωσε πως εκτιμά ότι δεν θα βγει αυτόνομη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.