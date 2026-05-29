Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του

Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (29/5) ένας 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία Βόλου, από τον μικρό γιό του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.