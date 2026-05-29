MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (29/5) ένας 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία Βόλου, από τον μικρό γιό του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ρολάν Γκαρός: Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Μάρκο Ρούμπιο: “Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τον Παναγή Καππάτο για τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ταξί συγκρούστηκε με ΙΧ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Μαΐου