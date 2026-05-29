Λουτσέσκου: Έχω συμβόλαιο και ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για ακόμη μια φορά σε ΜΜΕ της πατρίδας του αναφορικά με το μέλλον του, τονίζοντας ξανά ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον Δικέφαλο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στο περιθώριο της παρουσίας του στο φιλικό των παικτών της Ραπίντ και της Στεάουα Βουκουρεστίου, που αναμετρήθηκαν το 2006 στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, ρωτήθηκε για τα σενάρια που τον εμπλέκουν με τον πάγκο της Μπεσίκτας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στην δήλωσή του ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο, τονίζοντας ότι έχει ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα και την Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος είναι αυτός που θα αποφασίσει το μέλλον του.

«Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο. Από την δική μου οπτική γωνία, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα και, στην πραγματικότητα, μια πόλη, μια τεράστια ομάδα με την οποία έχω μια ιδιαίτερη σχέση και δεν θα ενεργούσα με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει.

Αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου.

