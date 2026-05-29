EuroFest Thessaloniki 2026: Μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης δια του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ «EuroFest Thessaloniki 2026», μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στην Ευρώπη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο πλαίσιο της εορταστικής διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευτούν από την διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες και τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τους ίδιους και θα προσφέρουν τον νεανικό παλμό της βραδιάς μέσα από την ζωντάνια και την δημιουργικότητά τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης, από τις 18:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τις 18:00 έως τις 21:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την έκθεση φορέων και οργανώσεων που θα φιλοξενηθεί σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, να γνωρίσει ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες, να συμμετάσχει σε παράλληλες δραστηριότητες, όπως face painting και θεματικό photobooth και να απολαύσει την παρουσίαση καλλιτεχνικών έργων μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τη βράβευσή τους.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Το «EuroFest Thessaloniki 2026» αποτελεί μια πρωτοβουλία του EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη που επιχειρεί να ενώσει μεσώ του κοινού ευρωπαϊκού τρόπου ζωής όλους τους πολίτες σε μια γιορτή συμμετοχικότητας και πολιτισμού.