MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε σπείρα που μετέφερε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται για ταυτοποίηση ακόμη δύο. Παράλληλα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 234 φιάλες που περιείχαν παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών, δύο οχήματα, τα χρηματικά ποσά των 785 ευρώ και 8.200 λεκ Αλβανίας κ.ά. Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 82.237 ευρώ περίπου.

Τα μέλη της οργάνωσης, μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλών στη χώρα μας, τις διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια, αποσκοπώντας στην πώλησή τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Αλβανία Καστοριά Σπείρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

To μήνυμα του ΠΑΟΚ για την Άλωση: Η Πόλη έπεσε μα το φως της δεν έσβησε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Οδηγός αυτοκινήτου έπεσε σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ – Δύο τραυματίες στο τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα το πρώτο Thessaloniki Art and Music Summit

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Απόστολος Καλογιάννης: Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – “Ήταν μια συνειδητή επιλογή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 λεπτά πριν

Βελόπουλος: Οι μετεκλογικές συνεργασίες αφορούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που ψηφίζουν από κοινού αντιλαϊκά νομοσχέδια