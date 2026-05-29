Πύραυλος της Blue Origin εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η εταιρεία ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής του New Glenn.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.

