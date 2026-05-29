Ημαθία: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας

Ένας πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε πάνω σε δικηγόρο στο Πρωτοδικείο της Νάουσας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Μιλώντας στο MEGA η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη ανέφερε πως ήταν πολύ τυχερή και δεν έπαθε τίποτα, καθώς το φωτιστικό έπεσε δίπλα της και διαλύθηκε.

«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή χθες ήταν μια μέρα για την οποία είχα σοκαριστεί. Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου, Διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως άθλια, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.