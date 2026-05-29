Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

Οριστικά κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Αντίθετα, οι αρεοπαγίτες αναίρεσαν εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τέως αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τέως υπαρχηγός) και Ιωάννη Καπάκη (τέως γενικός γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ α΄ Ποινικού Κώδικα στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ. Τ., Β.Μ. και Ι. Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ΄ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπ΄ αριθμ. 694/2026 απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση ως προς σκέλος του ελαφρυντικού και των ποινών στο Εφετείο για επανεκδίκαση.

Υπενθυμίζεται, ότι το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Β´ βαθμού τον Ιούνιο του 2025 είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 έτη, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οδηγώντας τους στη φυλακή.

«Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είχε πει τότε η πρόεδρος του δικαστηρίο.