Κουφονικολάκου: Θα με εξέπληττε εάν ο Άρειος Πάγος μπλοκάρει το όνομα ΕΛΑΣ

Για τις θέσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» μίλησε σήμερα, σε συνέντευξή της, η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα να μην εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η κυρία Κουφονικολάκου επέλεξε να αναφερθεί στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη: «Είχαμε μια δήλωση του κ. Γεωργιάδη χθες ότι όλα τα δάνεια της ΝΔ είναι ρυθμισμένα και ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ. Για εμένα, αυτό είναι μια κυνική ομολογία και αξίζει να θυμόμαστε ότι την ανακεφαλαιοποίηση κάποιοι την πλήρωσαν. Κάποιοι γονείς έχασαν τον ύπνο τους, κάποιοι τις ευκαιρίες τους, κάποιες οικογένειες βρέθηκαν μέσα στην περιδίνηση της αγωνίας, κάποιοι το πλήρωσαν πολύ πιο ακριβά, ενώ κάποιοι επαγγελματίες δεν ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους. Επομένως, καλό είναι να μην ενδίδουμε σε τέτοιες ευκολίες».

Για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες

Σε ερώτηση για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες την επομένη των εκλογών» η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε:

«Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον πάντα θα επιλέγει το δημόσιο. Είχαμε μέχρι το 2015 εκροή καταθέσεων ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που υπονόμευσε ανεπίτρεπτα τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Είχαμε μετά το 2015 άλλα 30 δισεκατομμύρια ευρώ εκροής καταθέσεων και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε το 2016 ότι τα capital controls ήταν το μόνο μέτρο που, ευτυχώς, απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Η διαπραγματευτική θέση της χώρας είναι σημαντική, στηριζόμαστε σε αυτήν και πρέπει να είναι ενισχυμένη».

Οι θέσεις και η πατριωτική εισφορά

Όσον αφορά την ιδρυτική διακύρηξη του κόμματος, τις θέσεις, αλλά και την «πατριωτική εισφορά» που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός η εκπρόσωπος του κόμματος σημείωσε: «Καμία διακήρυξη δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Δίνει ένα γενικό προγραμματικό στίγμα. Ο κ. Τσίπρας έχει παρουσιάσει στους Δελφούς συγκεκριμένους πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι, ομολογουμένως, έχουν σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, με έμφαση στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας».

Και συνέχισε:

«Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι σκοπεύει να φορολογήσει συγκεκριμένους ομίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλό κύκλο εργασιών και πολύ μεγάλα κέρδη, μέσω της πατριωτικής εισφοράς. Τα στοιχεία θα ποσοτικοποιηθούν και θα δημοσιευτούν με πλήρη διαφάνεια. Μίλησε για την πατριωτική εισφορά, καθώς και για τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με έμφαση στους τόκους και τα μερίσματα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε μερίσματα που φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Επισήμανε ότι στόχος είναι η εφαρμογή ενός προοδευτικού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα είναι απολύτως σαφές. Σήμερα, η μέση φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα φυσικών προσώπων κυμαίνεται περίπου στο 30%-32%, ενώ στόχος είναι να μειωθεί».

Και κατέληξε: «Από εκεί και πέρα, θέλει να δώσει έμφαση στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και στην ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ο Άρειος Πάγος να μπλοκάρει το όνομα ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) η κυρία Κουφονικολάκου σημείωσε: «Θα με εξέπληττε. Η νομοθεσία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί ένα όνομα είναι συγκεκριμένη»