“Ήρθα να ρίξω τις βάσεις”: Μαθητής εμφανίστηκε με πούρο στις Πανελλήνιες

Η «μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων» ήταν το φετινό θέμα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που έκαναν σήμερα πρεμιέρα.

Παρά το έντονο άγχος που συνοδεύει παραδοσιακά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, δεν έλειψαν και οι πιο ανάλαφρες στιγμές. Έξω από εξεταστικό κέντρο στα Βριλήσσια, κάποιοι μαθητές αντιμετώπισαν την εμπειρία με διάθεση χιούμορ, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες και σχολιάζοντας την ημέρα σε πιο χαλαρό ύφος. Την παράσταση έκλεψε ένας υποψήφιος, ο οποίος εμφανίστηκε με πούρο μπροστά στον φακό, θέλοντας προφανώς να διακωμωδήσει το κλίμα των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός που εμφανίστηκε με πούρο μπροστά στις κάμερες, ανέφερε: «Τα περιμέναμε. Είχαμε προετοιμαστεί. Δεν είμαι πολύ της μοναξιάς εγώ, βγαίνω έξω περνάω καλά εντάξει… Είναι λίγο κατά σε μένα η μοναξιά. Οι ηλικιωμένοι δεν τους χαρακτηρίζει η μοναξιά. Βγαίνουν έξω, πάνε στα ΚΑΠΗ παίζουν τάβλι. Εγώ έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες…».

