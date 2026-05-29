Στράτος Φαναράς για δημοσκοπήσεις: Το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς, πήρε θέση στη δημόσια αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Η ανάρτηση του Σταύρου Φαναρά έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ για πρόσφατες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν υποχώρηση των ποσοστών του κόμματος, στον απόηχο της ίδρυσης των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

“Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό! Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαναράς.

Η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά

“Συνεχίζω με λίγα σχόλια για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων και την αναμενόμενη και ενός τρίτου και θα ήθελα να δώσω μια γενική συμβουλή.

Ψυχραιμία παιδιά!

Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω, αλλά πέραν τούτου ουδέν.

Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω απ’ όλα αφοσίωση και πίστη στον σκοπό!

Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή…

Άντε, και τα υπόλοιπα στην ώρα τους…”

Την επόμενη εβδομάδα, η Metron Analysis παρουσιάζει δημοσκόπηση στην τηλεόραση του MEGA.