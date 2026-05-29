Η Αννούλα του Ανδρέα που μιμήθηκε ο Τσίπρας αποκαλύπτει όσα έγιναν πριν από 41 χρόνια: Πώς την επέλεξαν και η κίνηση του Παπανδρέου εκτός σεναρίου

Έντονη συζήτηση προκάλεσε η στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με την μικρή Ήρα να ανεβαίνει στη σκηνή και να δίνει στον πρώην πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης).

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν πως η κίνηση αυτή θύμισε την περίφημη Αννούλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνο το μικρό κορίτσι που ο Ανδρέας σήκωσε στην εξέδρα το 1985 και το οποίο μετατράπηκε σχεδόν σε πολιτικό σύμβολο της εποχής. Αρκετοί μάλιστα υποστήριξαν πως ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Για όσα έζησε το 1985 όταν αρχικά έγινε το πρόσωπο της προεκλογικής αφίσας του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια βρέθηκε στην αγκαλιά του Ανδρέα Παπανδρέου σε προεκλογική συγκέντρωση, μίλησε η 38χρονη σήμερα Γιαννούλα Βελισσαρίδου.

Αρχικά διευκρίνισε στο MEGA ότι «τότε ήμουν 7 ετών. Αυτοί ήθελαν κοριτσάκια 4 ετών για να συμβολίσουν την 4ετια που είχε προηγηθεί – γι’ αυτό και τα 4 γαρύφαλλα που έδωσα τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αρχικά ήταν να πρωταγωνιστήσει η αδελφή μου που ήταν 4 ετών, είχε όμως κοντό μαλλί και περνούσε για αγοράκι, με είδε ο ο φωτογράφος και είπε “έλα εσύ”».

Όπως είπε «επιλέχθηκα μέσα από 20 κοριτσάκια» αφού ο φωτογράφος που έτρεξε το πρότζεκτ της αφίσας ο οποίος ήταν φίλος και πελάτης του πατέρα της στο κατάστημα με φωτογραφικά είδη που διατηρούσε, του είπε «μεταξύ σοβαρού και αστείου για την διαφημιστική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ ότι χρειαζόμαστε τέσσερα 4χρονοα κορίτσια. Τότε του είπε “δεν φέρνεις κάποια από τις κόρες σου;”, γιατί ο πατέρας μου είχε φωτογραφίες μας στο γραφείο του».

Μιλώντας για την εμπειρία της στην μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση έκανε λόγο για «πολύ έντονες οι στιγμές. Θυμάμαι πολλά πράγματα. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα όλο αυτό. Λόγω της απήχησης της αφίσας μας είπαν 3-4 ημέρες νωρίτερα ότι θέλουν να βρεθώ στην συγκέντρωση».

Το σενάριο ήθελε το μικρό – τότε – κορίτσι «όταν θα μου κάνουν σήμα, να τρέξω να του δώσω τα γαρύφαλλα. Αλλά εγώ με τα εκατομμύρια κόσμου, καθώς ήμουν και λίγο εσωστρεφής και ντροπαλή, κόλλησα για λίγο, δεν έβγαινα, παρά τα νοήματα και τελικά έφυγα με φόρα».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «του Ανδρέα Παπανδρέου του ήρθε αυθόρμητα αντί μόνο να πάρει τα γαρύφαλλα, να με σηκώσει αγκαλιά χωρίς να το έχει το πρόγραμμα. Τότε μάλιστα παραπάτησε αλλά δεν φάνηκε αν κι εγώ το ένιωσα».

Παρά το αρχικό… τρακ, η μικρή Αννούλα τότε άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο λέγοντας σήμερα ότι «μετά έπαθα τόσο ενθουσιασμό που χαιρετούσα. Μετά μου φώναζαν το όνομά μου».

Όσον αφορά την αλλαγή του ονόματός της διευκρίνισε ότι «μικρή με φώναζαν Αννούλα, μέχρι και στο Γυμνάσιο είχα και τα δύο ονόματα. Βαφτισμένη Ιωάννα είμαι αλλά μου είχε μείνει το Αννούλα για να μας ξεχωρίζουν και από την ξαδέλφη μου που ήταν επίσης Ιωάννα».

Η ίδια χαρακτήρισε, τέλος, «ωραία» την κίνηση του Τσίπρα με την μικρή Ήρα στο Θησείο «γιατί μιμείται κάτι όμορφο».